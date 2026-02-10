羽田空港で先月、2億円近くの現金が奪われそうになった事件。さきほど、犯行車両とみられる車が警視庁に移送されました。車にはピンク色の跡が残されていましたが、その理由は。記者「実行犯らが使ったとみられる白い車が移送されてきました」午後4時ごろ、警視庁・東京空港署に運ばれてきた車。よく見ると、車体にピンク色の跡が。記者「窓ガラスもピンクがかっていて、ピンクの粉のようなものがついています」この車は先月30日未