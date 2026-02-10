イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着した中井亜美（左）と千葉百音＝10日（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート女子で初代表の中井亜美（TOKIOインカラミ）と千葉百音（木下グループ）が10日、ミラノに到着した。約15時間の長旅も疲れは見せず、17歳の中井は「五輪を楽しみにミラノまで来た。この気持ちを忘れずに終えられたらいい」と目を輝かせ、千葉は「練習でやってきたことを、あとは本番で出し切るだけ」と語った