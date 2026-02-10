北陸電力は10日、志賀原発1、2号機（石川県）で、原発の状態を監視する国の緊急時対策支援システム（ERSS）へのデータ送信が昨年12月に停止したトラブルについて、北陸電の伝送サーバーのメモリー不足が原因だったと発表した。北陸電によると、サーバー内に送信エラーデータが蓄積し、国側へのデータ送信に必要なメモリーが不足した。メモリー初期化の頻度を高め、停止時の対応手順書を見直すなど、速やかに伝送再開できるよう