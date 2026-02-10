国会議事堂共同通信社は10日、衆院選の結果を受け、2026年分の政党交付金配分額を試算した。大勝した自民党は153億5500万円で、1月1日時点の算定額から28億3千万円増となった。結成後初めて交付対象となる中道改革連合は23億4千万円が配分される。参院議員が残った立憲民主党は31億2千万円、公明党は13億9800万円。それぞれ47億2400万円、9億900万円減った。他の政党への配分額は、日本維新の会28億1700万円（1億8600万円減