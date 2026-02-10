Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月10日の第1試合に出場する4選手を発表した。リーグ戦も残り4分の1に差し掛かり、各チームは順位を強く意識しながらの戦いに突入している。そんな中、第1試合の卓組みはMリーグでも屈指の実力を誇る選手がずらり。玄人好みの技や読みの応酬に期待がかかる。【映像】リーグ屈指の実力者が4人集結EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、BEAST X・下石戟（協会）というリーグ1年目から大