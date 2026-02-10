ミラノ・コルティナオリンピックの日本勢は９日までに、スノーボード、フィギュアスケート、スキージャンプ、スピードスケートでメダリストが誕生。フリースタイルスキーも有力種目であるモーグルが１０日、始まった。前回北京大会銅メダルの堀島行真（２８）（トヨタ自動車）をはじめ、男女それぞれ４人が出場。この日の予選は男子が日本時間午後７時１５分、女子が同１０時１５分開始。まずは男子が１２日、女子が１１日に予