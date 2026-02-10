タレント上原さくら（48）が10日に自身のブログを更新。おにぎりの値段に驚いたことを報告した。上原は「小腹が空いたから近くのコンビニでおにぎりとお茶を買ったの。で、なんかお会計が私の思っていたより高く感じて、改めておにぎりのパッケージを見たら1つで322円でした」とコンビニでの買い物をつづった。続けて「コンビニおにぎりが高くなってるのは勿論実感していたけど、ついに300円超えしちゃうのね別に大きなおにぎり