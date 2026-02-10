女優新木優子（32）が10日、都内で「ディオールバンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに登場した。ショートパンツ姿で、美脚をあらわにした。12日に東京・代官山にディオールの新たなコンセプトストアがオープンすること祝して、豪華セレブリティが集結。新木はディオール・ジャパン・アンバサダーを務める。ストアの外観はパリ本店のたたずまいを、竹林に着想を得たゴールドのバンブーで再解釈。禅がコンセプト