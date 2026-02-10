「ちゃんと食事を管理している」「運動も増やした」「間食も我慢している」。それなのに、なぜか体重も見た目も変わらない。40代・50代のダイエットでよく聞かれるこの悩み、原因は“努力不足”ではないケースも少なくありません。年齢を重ねた体では、頑張りすぎるほど結果が出にくくなることも。そこで今回は、大人世代が無意識にやってしまいがちな“やりすぎ習慣”と、その見直しポイントを整理します。「減らす・動かす」を重