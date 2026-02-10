2月10日、タレントの羽賀研二こと當真美喜男容疑者が、女性2人への不同意わいせつの疑いで、沖縄県警に逮捕されたことが判明した。「報道によれば、羽賀容疑者は2025年3月、沖縄県内の飲食店で、女性2人に対しわいせつな行為をしたというのです。羽賀容疑者は彼女たちの体を触るなどしたほか、そのうちのひとりにはキスをしようとした疑いが持たれています」（芸能担当記者）被害女性が警察に相談し、捜査の結果、2026年2月