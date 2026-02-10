何もしないでいると年齢を重ねるごとに筋肉量は減っていくので、当然ながら代謝も低下していってしまうもの。そんな状況を改善するためのアプローチの１つが「体幹を強化すること」です。そこで習慣に採り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【バシスタアーサナ】。姿勢を整えつつ、効率良く体幹を強化できます。🌼省エネに見えて腹筋＆体幹にかなり効く。１日５回【ペタンコお腹に導く】簡単習慣バシスタアーサナ（１）床に横