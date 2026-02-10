去年10月、石川県能美市の職員が自ら命を絶ったのは、上司のパワーハラスメントが原因だとして、市は亡くなった職員の上司を停職6か月の処分とし、市長が会見を行いました。能美市・井出 敏朗 市長：「本当に申し訳ございません」停職6か月の処分となったのは、能美市総務課の課長級の職員です。能美市によりますと、去年9月に「職場の中で課長がハラスメントに該当する言動がみられる」などと内部申告があり、調査を実施。