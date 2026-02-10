8日に投開票された衆議院選挙で、石川県内の選挙区を制した3人に当選証書が手渡されました。石川県庁で行われた付与式には、本人や代理人が出席。石川県選挙管理委員会の吉田隆一委員長から、当選証書を受け取りました。今回の選挙では、1区を小森卓郎さん、2区を佐々木紀さん、3区を西田昭二さんが制し、すべての選挙区で自民党の候補が当選しました。石川2区で当選・佐々木 紀 さん：「結果的には自民党が圧勝ということで、高市