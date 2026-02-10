石川県野々市市の障がい者向けグループホームが、職員の人員基準を満たしていないにも関わらず給付を不正に受け取ったなどとして、新規利用者の受け入れ停止などの行政処分を受けました。処分を受けたのは石川県野々市市の障がい者向けグループホーム「住まいるハウス」です。石川県によりますと、この施設は生活支援にあたる職員の数を水増しするなどして、2021年から訓練等給付費6700万円余りを不正に受