柔道女子５２キロ級で東京五輪金メダリスト・阿部詩が、プライベートショットを披露し反響を呼んでいる。１０日、インスタグラムに「わがまままいうぇい可愛すぎた」と書き出した阿部は、カラフルなニット帽×モコモコアウター姿で、手編みの人形やトートバッグをかかげるショットを披露。「全部友達が自分で編んでるのすごすぎるのでみなさん見てみてください」と呼びかけた。キュートな姿にファンからは多くの「いいね！