ＮＨＫは１０日、「第７７回日本放送協会放送文化賞」に落語家の桂文珍、俳優の里見浩太朗、声優の野沢雅子、シンガー・ソングライターの松任谷由実ら６組が選出されたことを発表した。放送文化賞は、放送事業の発展や放送文化の向上に功績のあった人物に贈られる賞。今回の６組を合わせて５０６組がこれまで受賞している。贈呈式は３月１３日東京・渋谷の同局で行われる放送記念日記念式典にで執り行われる。受賞者は次の通