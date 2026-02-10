中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が１０日、沖縄・北谷キャンプで初の実戦形式となったシート打撃で好投した。打者６人に２９球を投じ、最速１５０キロ。１安打、２奪三振で「楽しかったです」と汗をぬぐった。樋口を遊ゴロに打ち取ると、ドラフト６位・花田（東洋大）をフォークで空振り三振。村松を直球で三飛に仕留め、福永からはスライダーで空振り三振を奪った。田中を２球で追い込んだ後に死球。最後は村松に左前に運