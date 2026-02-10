◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第２節藤枝ー松本（１４日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝は１０日、ホームで１４日に行うＪ３松本戦に向け、焼津市内で軽めの調整を行った。今季、ＦＣ東京から育成型期限付き移籍で加入したＵ―２３日本代表のＤＦ永野修都（１９）は、「まずは１勝をつかみにいきたい」と、今季初勝利に貢献する決意を語った。永野は東京出身で、ＦＣ東京の下部組織からトップに昇格した逸材