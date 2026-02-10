2月8日投開票の衆院選で、国民民主党は103人を擁立し1議席増の28議席を獲得（小選挙区8人、比例区20人）した。少数与党の状況では“キャスティングボード”を握る存在として脚光を浴びたが、自民党が単独で衆院3分の2を上回る316議席を獲得した今、かつてのようにプレゼンスを高められるかが重要だ。「今回の選挙は圧倒的な高市早苗首相（64）の人気もあり、自民党が歴史的な大勝を収めました。自民党が300議席台の大台に乗るのは