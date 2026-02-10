備前市／長粼信行 市長 岡山県備前市は10日、市内の小中学校などに配置している外国語指導助手・ALTを2026年度は大幅に削減する方針を明らかにしました。 子どもたちの英語力を伸ばすため、備前市は公立の小中学校などにALT86人を配置しています。 このうちフィリピンからの74人について備前市は、現在の雇用形態が二重雇用にあたる可能性があるなどとして、2025年度の任期終了後、2026年度は契約を結ばないこ