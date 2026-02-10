佐賀県警の警察官が日頃の鍛錬の成果を競う武道大会が10日、佐賀市で開かれました。佐賀市のSAGAサンライズパークで開かれた柔道・剣道大会には、佐賀県警察本部や各警察署から選抜された警察官およそ260人が出場しました。この大会は、警察官に必要な気力や体力を磨き、日頃の鍛錬の成果を発揮し合うことで警察の組織力を高めようと、年に1回開催されています。大会は柔道、剣道に分かれて行われ、県警本部の各部や警察署ご