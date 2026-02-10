山形県内で法令上の防火基準を満たさない施工不備があったなどとして、県内の男性が山形市の住宅メーカーに対しおよそ2400万円を求めた裁判で、山形地方裁判所は10日、被告の住宅メーカーに76万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この訴訟は、山形市の住宅メーカー「クリエイト礼文」に自宅の建築を依頼した県内の男性が、建築基準法に定められた防火構造の基準を満たしていない施工不