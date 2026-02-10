8日に投開票が行われた衆議院議員選挙で、山形県内3つの小選挙区から選出された3人に10日、当選証書が付与されました。式には県1区から立候補し初当選した自民党の遠藤寛明さん（39）が出席したほか、県2区の鈴木憲和さん（44）の代理人と県3区の加藤鮎子さん（46）の代理人が出席し、県選挙管理委員会から当選証書が手渡されました。自民党・遠藤寛明さん（39）「当選証書を受け取って改めて身の引き締まる思いで責任の重さを感じ