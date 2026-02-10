山形県酒田市でおととしの豪雨災害で大きな被害を受けた被災地の復旧・復興の歩みを学ぶ視察研修プログラムが企画され、10日、受け入れ開始の記者発表が行われました。COCOSATO阿部彩人代表「地域の経済的な復興支援にもつながるこれからの新しい防災復興ツーリズムとして大沢地区の復興に向けたあゆみ活動を現地で学んでいただく企画を提案させていただく」このプログラムは、おととし7月の豪雨災害で大きな被害を受けた酒