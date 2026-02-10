8日に投開票が行われた衆院選で、自民党が戦後最多の316議席を獲得して圧勝した。この追い風を生かして、高市早苗首相は悲願の憲法改正に向けて動き出すとみられる。 日本国憲法第96条には、憲法改正の手続きについて「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を