ロッテは10日、都城コアラのマーチスタジアムで今キャンプ2度目となるライブBPを実施。ソフトバンクを戦力外となり、昨年11月にロッテ入りした最速152キロ左腕の宮崎颯が登板し、21球を投げ、安打性1本と好投した。右打者の友杉に投じた10球目は自己最速を1キロ上回る153キロを計測するも「あれは違います（笑い）」とスピードガンの誤作動を指摘。それでも「新天地ということと、あれだけのお客さん、関係者の方々の前で投げ