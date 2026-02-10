食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「生春巻き」。葛飾区・堀切菖蒲園にあるベトナム料理店「フォーおいしい」を訪れ、透き通る皮に海老と野菜の食感が際立つ一品を紹介。日本で店を構え、困難を乗り越えながらも「本当のベトナム料理」を届け続ける店主の思いと、温かな味わいに触れる。町中華の聖地・堀切菖蒲園のベトナム