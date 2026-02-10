練習中に靴をテープで巻く三浦佳生＝ミラノ（共同）夢見ていた五輪の舞台を前に「想定外の事故」と言うトラブルに見舞われた。フィギュアスケート男子で初代表の三浦佳生は8日の公式練習でジャンプを着氷した際に右の靴が壊れた。9日の練習ではテープで応急処置をして臨み「今できる最大の対処を目いっぱい試した」と話した。これまで何度も補強していた足首の部分。昨年12月の全日本選手権前から不安を抱えていたが「この靴が