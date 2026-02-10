羽田空港で取材に応じる柔道男子66キロ級の武岡毅＝10日柔道のグランドスラム（GS）パリ大会で優勝した日本男子勢が10日、羽田空港に帰国して取材に応じ、66キロ級で昨年の世界選手権覇者の武岡毅（パーク24）は、担ぎ技に手応えを得たそうで「しっかり優勝できて安心している。ここで勝ち切れたのは次につながる」と力強く語った。100キロ級で昨年の世界選手権2位の新井道大（東海大）は、5試合中4試合で一本勝ちした。「急ピ