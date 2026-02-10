【ワシントン＝阿部真司】ロイター通信は９日、米国のトランプ政権が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の二つの統合軍司令部トップのポストを欧州に委譲する方針だと報じた。欧州側により大きな防衛上の責任を担わせたいトランプ米大統領の意向を反映させたものとみられる。ＮＡＴＯは三つの統合軍司令部を運営しており、報道によると、引き渡すのは、イタリア・ナポリと米バージニア州にある司令部の司令官ポスト。残りの一つはオ