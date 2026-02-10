4日に第1子出産を発表したタレントの岡田結実（25）が10日、自身のインスタグラムを更新。歯を出して笑う笑顔のショットを披露した。「にっこにっこるんるん」と記し、複数枚の写真を投稿。「歯を出して写真で笑うの私にしては珍しい気がするなぁ」とも記し、真っ白な歯を出して笑う笑顔のショットもアップした。この投稿に、ファンからは「幸せな証拠ですね」「ママの顔だねえ」「かわいいママ」「お元気そうで何よりです」