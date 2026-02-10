2月9日、高石あかりがInstagramを更新した。【写真】お祝いのくす玉の下で笑顔を見せる様子も公開現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて、ヒロイン・松野トキ役を務めている高石。この日の投稿では、「連続テレビ小説『ばけばけ』 クランクアップいたしました！！」「楽しかったと全員で笑って終えることができました！」と報告し、花束を手にしたピースSHOTや、撮影終了を祝うくす玉の下で笑顔を見せた写真などを公開し