日本航空（JAL）は、東京/成田〜台北/桃園線で追加便を設定する。運航期間は3月1日から4日までで、各日1往復2便、計8便を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は東京/成田発が4時間5分、台北/桃園発が3時間5分。これにより運航便には、1日2往復を運航することになる。■ダイヤJL8663東京/成田（09：10）〜台北/桃園（12：15）JL8664台北/桃園（13：25）〜東京/成田（17：30）