北アルプスに囲まれた日本最大級の峡谷といえば、富山県の黒部峡谷だ。手つかずの自然に包まれ、秘境感たっぷりのこのエリアの見どころは、黒部川沿いを駆け抜ける、トロッコ列車。今回はそんな列車の走る橋を望む『黒部・宇奈月温泉 やまのは』へおじゃましてきた。雪に包まれ、幻想的な雰囲気漂う宿と、トロッコ列車を楽しむ1泊2日の旅をお届けしていきたい。白銀の断崖や渓流が織りなす、冬の絶景を満喫できる宿へ雪化粧をした