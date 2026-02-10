石川県能美市は、総務部に勤めていた職員が去年10月、上司からのパワーハラスメントを受け、自殺したと明らかにしました。市は、上司が部下の残業を知りながら申請を認めないなど、不適切な指導を行っていたと認め、停職6か月の懲戒処分としました。井出市長「市民の皆様はじめ多くの皆様の市政に対する信頼を大きく損ねたことにも深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございません」能美市の井出敏朗市長らは10日夕方、市役所で