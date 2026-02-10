「スーペリアツイン」（イメージ）三井不動産および三井不動産ホテルマネジメントは、「三井ガーデンホテル岡山」のリニューアル工事を実施しているが、8月9日にリニューアルオープンすることを発表した。宿泊予約の受付は、2月9日から開始している。デザインコンセプト「Blooming」のもと、“晴れの国”岡山の雄大な自然や名勝から着想を得たデザインやアートを客室など館内随所に取り入れ、明るくリラックスできる空間を演出。グ