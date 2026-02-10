寿司好きの金沢、王座奪還ならず「お寿司がなければ生きていけない」そんな人もいるほど、寿司好きな金沢市民ですが、今年のランキングは？総務省の調査によると、「すし」の1世帯当たりの支出額は、全国平均で1万7975円に対し、金沢市は2万2255円で、全国ランキングで4位でした。1位は山形市。金沢市は名古屋、富山に続き4位。実は金沢市、2024までは1位や2位が続いていたものの、2025年4位まで順位を落とし、今回も王座奪還はな