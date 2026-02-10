銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」を、2月16日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。サンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキアソート「＜サンリオキャラクターズ＞ス