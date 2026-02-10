¼Âºß¤¹¤ëÅ´Æ»±Ø¤òË¬¤ì¤ÆÍ·¤Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥â¥ê¡¼¥º¡ª¡×¡Ö±Ø¥á¥â¡ª Our Rails¡×¤ÈÄ»¼è¸©ÆüÌîÄ®¡¦ÆüÆîÄ®¤¬¥³¥é¥Ü¡£2026Ç¯2·î13Æü¸áÁ°5»þ¡Á6·î21Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¤Ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¤Ä¤à¤®¡¦¤Û¤¿¤ë¤È¹Ô¤¯¡ª±üÆüÌî¤è¤ê¤ß¤Á¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ö±Ø¥á¥â¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡£Á´¹ñ9000¤«½ê°Ê¾å¤ÎÅ´Æ»±Ø¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÅ´Æ»¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼