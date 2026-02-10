「完全メシ ミラノ風ドリア」日清食品は、「完全メシ ミラノ風ドリア」を2月23日から発売する。「完全メシ」は、「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素（「日本人の食事摂取基準」（2020年版）において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素）とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。同社の最新フードテクノロジーを駆使することで、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養