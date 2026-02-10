ロッテは、「トッポ＜厳選香る抹茶＞」を2月17日から発売する。同商品は、トッポの抹茶フレーバーとして約3年ぶりの発売となる。過去に発売した抹茶フレーバーも好評を得ており、待望の復活となる。最高段位茶師が厳選した京都宇治抹茶を使用し、香ばしいヘーゼルナッツを練り込んだ特製プレッツェルに、京都宇治抹茶のやさしく深い香りが広がるチョコレートをたっぷりと閉じ込めた。近年、世界的に「抹茶旋風」が巻き起こり、抹茶