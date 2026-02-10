「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」不二家は、第18回スイーツ甲子園で「ペコちゃん賞」を受賞した育成調理師専門学校高等課程とスマイルスイッチ部のコラボスイーツ「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」を、全国の不二家洋菓子店で3月1日から期間限定で発売する。2022年9月に発足した、ケーキ好きなら誰でも入部できる「スマイルスイッチ部」。“ケーキで世界をもっともっとハッピー