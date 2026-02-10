バンド「Novelbright」は10日、公式サイトなどで、この日札幌で開催予定だったボーカル・竹中雄大のソロ公演の延期を発表した。インフルエンザの陽性判定を受けたため。「2月10日(火) Zepp Sapporo公演延期のお知らせ」のタイトルで公式サイトが更新され、「本日、2月10日(火) 開催を予定しております『竹中雄大「DIVA」 Release Tour 2026』Zepp Sapporo公演ですが、竹中雄大に発熱の症状があり、医療機関を受診した結果イン