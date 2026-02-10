衆院選で歴史的大勝を果たした自民党。2月9日には高市早苗首相が党本部で会見を開き、今後の展望について語った。【写真】右手首を押さえて苦悶の表情を浮かべる高市首相、拡散された“証拠動画”高市首相は、今回の衆院選で自民単独3分の2議席を獲得したことを踏まえ「憲法改正に向けた挑戦も進めてまいります」と発言。「少しでも早く国民投票がおこなわれる環境をつくっていけるよう、粘り強く取り組む覚悟」との意思を表明