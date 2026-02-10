メジャーリーグから11年ぶりに日本球界復帰を果たした楽天・前田健太投手（37）が9日、BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）に広島時代「常に一緒でした」という2学年下の後輩・中田廉氏（35）とともにゲスト出演。“上重先輩”の要望に応じて母校・PL学園について語った。今回の番組MCはお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とフリーアナウンサーの上重聡（45）。メジャー時代から番組をYouTube