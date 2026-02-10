静岡県は10日、国内の男性で最高齢だった同県磐田市の水野清隆（みずの・きよたか）さんが8日午前9時33分、老衰のため自宅で死去したと発表した。111歳だった。葬儀・告別式は近親者で行う。喪主は長男重宏（しげひろ）さん。県によると、水野さんは1914（大正3）年3月14日生まれ。2024年8月に男性で国内最高齢となっていた。磐田市の草地博昭市長は「元気や健康の象徴として親しまれてきた水野さんの訃報に接し、深い悲しみ