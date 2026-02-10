情報の知識を学ぶ専門学校の卒業研究発表会が10日、大分市で行われ、AIを活用した研究成果が披露されました。 【写真を見る】KCS大分情報専門学校で卒業研究発表会 KCS大分情報専門学校では、今年度卒業予定の学生による発表会を開きました。情報エキスパート科など3つの科から校内選考で選ばれた5チームが参加し、AIを駆使したシステムやアプリ制作など学習成果を説明しました。 この中でフードロスを題材に