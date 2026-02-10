秋篠宮妃紀子さまは10日、読書感想文コンクールの表彰式に出席されました。紀子さまは10日、青少年の読書感想文コンクールの表彰式に出席されました。式典では全国の児童・生徒らから寄せられた200万を超える応募作品から選ばれた受賞者が表彰されました。紀子さま「受賞者の皆さま一人一人が、これはなんだろう、もっと知りたいと思ったり、ずっと大切にしたい、誰かに伝えたい気持ちを抱いたりしながら、ご自身の言葉で表現した