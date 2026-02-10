【モデルプレス＝2026/02/10】「ABEMA アニメチャンネル」では、「SHIBUYA ANIME BASE（＃シブアニ）」＃75が、2月6日に生放送。声優の岡本信彦が、自身を育ててくれたキャラクターやアフレコの撮影秘話を明かした。【写真】「ヒロアカ」“爆豪役”人気声優、貴重なアフレコ裏話明かす◆岡本信彦「ヒロアカ」爆豪のオーディション秘話告白アニメ関連業界で働く人の仕事や人柄を深堀りする「ギョーカイ深掘りコネクション」のコーナ