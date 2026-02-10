【モデルプレス＝2026/02/10】モデルのマギーが2月9日、自身のInstagramを更新。ドバイで撮影された水着姿を公開し、注目を集めている。【写真】年商億超え社長兼モデル「神スタイル」腹筋＆美バスト際立つビキニショット◆マギー、ドバイでの水着姿を公開マギーは「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので友達みんなでPOOOOOL」とつづり、プール沿いでリラックスした様子を複数枚投稿。引き締まったウエストラインが際立つピン